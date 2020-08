Besser raus in die Natur als alleine vor dem Fernseher – unter diesem Motto finden im Bezirk Rohrbach regelmäßig SingleWanderungen statt. Dabei gibt es die Möglichkeit, nicht nur die Natur zu erleben, sondern auch nette Menschen kennenzulernen. Und vielleicht ist auch die große Liebe dabei ...

HOFKIRCHEN. Im August finden in Rohrbach wieder zwei SingleWanderungen statt. Gewandert wird am 16. und am 23. August. Guide Sandra begleitet die Teilnehmer "tief droben im Rannatal". Die erste Wanderung am 16. August ist für Teilnehmer von 25 bis 45 Jahren, die zweite Wanderung am 23. August für 40- bis 59-Jährige. Die Gehzeit beträgt etwa vier Stunden, die rund 14 Kilometer lange Strecke ist auch für ungeübte Wanderer zu bewältigen. Treffpunkt ist jeweils um 9.30 Uhr beim Parkplatz der Rannamündung direkt an der Donau, kurz nach dem Ortsende Niederranna. Mitbringen sollte man eine kleine Jause, denn eine Einkehrmöglichkeit gibt es erst am Ende der Tour.

Da es bei den Veranstaltungen ausgewogene Damen- und Herren-Gruppen geben soll, ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Infos und Anmeldung unter singlewandern.at