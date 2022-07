Die FPÖ St. Stefan bedankte sich mit einem Geld- und Blumengeschenk für ehrenamtliche Arbeit.

SANKT STEFAN. Hugo Anzinger, Ortsparteiobmann der Freiheitlichen St. Stefan-Afiesl und Otto Grübl übergaben einen Scheck über 500 Euro an den Sektionsleiter Fritz Pöschl der Union Waldmark St. Stefan. „Uns ist es ein Anliegen, die Vereine in unserem Ort zu unterstützen, immerhin wird hier ehrenamtlich tolle Arbeit geleistet. Die Spende soll unseren Dank an alle, die im Rahmen der Vergrößerung bzw. des Umbaus der Sportplatzanlage ehrenamtlich mitgearbeitet haben, ausdrücken“, betont Hugo Anzinger. Die Lebensgefährtin von Sektionsleiter Pöschl erhielt Blumen von den Freiheitlichen.