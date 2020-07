Bei einem Unfall mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Motocross-Bike verunglückte ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach tödlich.

ARNREIT. Der Jugendliche war am Donnerstag, 30. Juli, mit dem Motorrad auf einem privaten Forstweg im Gemeindegebiet von Arnreit unterwegs. Dabei dürfte er beim Bergauffahren die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. In der Folge kam er zu Sturz. Während die Maschine auf dem Weg liegen blieb, wurde der Lenker über das Fahrzeug in eine steile Böschung katapultiert.

Sportler fand das Unfallopfer

Der verunglückte Motorradfahrer wurde am Freitag, 31. Juli, gegen 10.40 Uhr von einem Nordic-Walker gefunden. Der Mann verständigte die Einsatzkräfte, welche kurze Zeit später an der Unfallstelle eintrafen. Ein Notarzt konnte nur mehr den Tod des 17-Jährigen feststellen. Der genaue Unfallzeitpunkt ist nicht bekannt, dürfte jedoch schon längere Zeit zurück gelegen sein.