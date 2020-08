Die Freiwillige Feuerwehr St. Martin hat sich dazu entschlossen das diesjährige Urwaldfest abzusagen.



ST. MARTIN. Der Wildsau Dirt Run Cup gilt als härtester und dreckigster Hindernislauf Österreichs. Über Reifen kraxeln, unter Baumstämmen im Dreck robben oder von Holzgerüsten in den Schlamm springen – Der Dirt Run ist einfach ein dreckiges Erlebnis. Kommendes Wochenende hätte die Veranstaltungsserie zum ersten Mal beim Urwaldfest in St. Martin Station gemacht. Da in der aktuellen Situation auch das Urwaldfest dieses Jahr nicht stattfinden kann, muss die Premiere des Wildsau Dirt Run in St. Martin auf August 2021 verschoben werden.

Exklusiv für die härtesten Feuerwehrgruppen und alle sportlichen Vereine wird es 2021 beim Dirt Run in St. Martin eine eigene Heldenwertung geben. Im Anschluss an die Schlammschlacht auf der Rennstrecke, können die Teilnehmer auf der After Race Party am Urwaldfest ordentlich abfeiern.

"Es heißt zwar noch ein Jahr warten, aber man kann mit dem Training für den härtesten Hindernislauf ohnehin nicht früh genug beginnen", sagen die Feuerwehrer aus St. Martin. Die Anmeldung ist bereits möglich unter dirtrun.urwaldfest.at