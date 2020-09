Besonders eilig hatte es die kleine Lena, die am Montag Früh statt im Krankenhaus, im Rettungswagen vor dem Elternhaus das Licht der Welt erblickte.



HOFKIRCHEN. Als Geburtshelfer von der Ortsstelle Hofkirchen waren Karin Lorenz, Dienstführender Simon Eisner und Kristian Kehrer, der gerade das Praktikum für die Rettungssanitäterausbildung absolviert, im Einsatz. Mama Nicole und Lena wurden nach der Versorgung durch das Team des NEF Rohrbach vom Rettungswagen ins Klinikum Rohrbach transportiert.

Für Simon Eisner war es bereits die zweite Geburt im Rettungsdienst, für Karin Lorenz, die selber zweifache Mutter ist, das erste Mal. Für Praktikant Kristian Kehrer war es ein besonderer Abschluss für sein Praktikum. Nach der Prüfung am kommenden Freitag wird er an der Ortsstelle Hofkirchen als Zivildiener zum Einsatz kommen. Die nächste Ausbildung zum Rettungssanitäter startet am 28. September mit dem Erste Hilfe Grundkurs an jeder Dienststelle in Oberösterreich.