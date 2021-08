Der Heilkräuterverein Klaffer zog trotz der schwierigen Situation im vergangenen Jahr eine positive Bilanz.

KLAFFER. Kürzlich fand die jährliche Generalversammlung des Heilkräutergartenvereins Klaffer im Pfarrsaal statt. Trotz der schwierigen Situation im Vorjahr, präsentierte Obfrau Christine Dittlbacher einen erfreulichen Rückblick, da zahlreiche Projekte und Vorhaben umgesetzt werden konnten. Beispielsweise wurde der Anbau einer Kräuterstube, bei der die Finanzierung durch eine Leaderförderung sichergestellt ist, zum Großteil abgeschlossen. Ebenso erfolgte eine Teichsanierung, eine größere Zaunreparatur der Ankauf einer Gastroküche sowie die Gestaltung eines neuen Kräutergartenfolders. Ebenfalls wurden die Kooperationen mit dem FNL, der Vitalakademie und einer Waldorfschule vorgesetzt.

Teamarbeit steht im Mittelpunkt

Es zeigte sich zudem, dass bei der Führung dieser einzigartigen und 7.800 Quadratmeter großen Anlage Teamarbeit im Mittelpunkt steht und gelebt wird. In der täglichen, praktischen Arbeit werden alle wesentlichen Punkte im Team besprochen und vereinbart. Darauf ist Obfrau Christine Dittlbacher besonders stolz und froh, denn damit sind alle Beteiligten in den Entscheidungsprozessen eingebunden. Zur Verstärkung des Teams wurde Nadja Stadlbauer in den Vorstand aufgenommen.

Positiver Bericht trotz Besucherrückgang

Kassierin Judith Bauer legte trotz Besucherrückgang im Vorjahr durch Corona einen positiven Kassabericht vor. Obfrau Christine Dittlbacher berichtete von den vielen Veranstaltungen, die heuer schon durchgeführt werden konnten. Weitere Vorträge finden in nächster Zeit statt und sind unter heilkraeutergaren.at angeführt.

Der Bio-Heilkräutergarten ist außer Montag täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.