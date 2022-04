Nach einer Schlägerei in St. Martin im Mühlkreis am 18. April musste ein 20-Jähriger ins Klinikum Rohrbach gebracht werden.



ST. MARTIN. Am 18. April kam es am Vorplatz einer Diskothek in St. Martin im Mühlkreis zu einer Schlägerei. Dabei schlug ein nach wie vor unbekannter Täter einem 20-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser zu Boden ging. Anschließend trat der Unbekannte mit dem Fuß gegen den Kopf des am Boden liegenden Opfers. Der 20-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins Klinikum Rohrbach eingeliefert.