NEBELBERG. Große Freude gab es bei den Nebelberger Fußballern: Bei dem Fußballmeisterschaftsauftakt am vergangenen Wochenende setzten sie sich mit 4:0 gegen Neufelden durch. Kommenden Sonntag, 23. August, treten sie um 16 Uhr gegen Hartkirchen an. "Danke an die vielen tollen Fans, die im Waldparkstadion im sonnigen Nebelberg unsere Kicker unterstützt haben", sagen die Verantwortlichen.