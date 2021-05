Die erfolgreichen Damen der SU Stocksport St. Peter am Wimberg bleiben weiter an der Spitze ihrer Tabelle in der Staatsliga.

ST. PETER. Nach dem 10:0-Kantersieg im Hinspiel gegen HSV Raiba Gratkorn aus der Steiermark, gewannen die Petringerinnen auch das Retourspiel mit 6:4. Dabei mussten die Oberösterreicherinnen jedoch zuerst einen 0:4-Rückstand aufholen. Insgesamt holten die Damen der SU Stocksport St. Peter in vier Spielen acht Punkte. Mit zwei Punkten Rückstand ist der 1. ESV Bad Fischau-Brunn Tabellenzweiter. Die Niederösterreicherinnen siegten gegen ESV ASKÖ Eisbär Marchtrenk mit 8:2 und bleiben dem Tabellenführer auf den Fersen. Gegen den drohenden Abstieg wehren sich HSV Raiba Gratkorn und ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk in den verbleibenden zwei Runden.

Einen detaillierten Spielbericht inklusive Fotos gibt’s online auf stocksport-austria.at