Bildnerischer Auftakt auf Burg Piberstein: Künstler aus St. Peter stellen aus

AHORN. Den bildnerischen Auftakt des heurigen Kultursommers auf Burg Piberstein in Ahorn bestreiten Künstler aus der Nachbargemeinde St. Peter. Von Karl Hackl sind Arbeiten der letzten Jahre zu sehen, in denen er Zeichenhaftes wie Schrift auf Vlies ausdrückt. Erwin Hochedlinger präsentiert Akte und erfundene Landschaften. In den alten Burgmauern zeigt Michaela Maria Tanzer eine Installation. Ölgemälde zum Thema „Widerstand“ und Tuschezeichnungen stellt Andreas Tanzer aus. Werke von Andrea und Wilhelm Tanzer ergänzen die Ausstellung. Grafik und Malerei können im herrlichen Ambiente der alten Burgräume besichtigt werden. Der Bürgermeister der Gemeinde, Engelbert Pichler, eröffnet die Ausstellung am 19. Mai, um 19 Uhr. Die Ausstellung ist dann auch am 20., 21., 25., 27. und 28. Mai in der Zeit von 14 bis 17 Uhr geöffnet.