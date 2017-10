AT

ARNREIT. Am Samstag, 21. Oktober, von 11 bis 13 Uhr und 14 bis 20 Uhr, sowie am Sonntag, 22. Oktober, von 12 bis 19 Uhr lädt Künstler Christian Aumüller – auch bekannt unter dem Namen "Kugelbaron" – zu den offenen Ateliertagen ein. Sein künstlerisches Refugium befindet sich in Hölling 2.