Wie die Autofahrer-Kapelle entstand

ALTENFELDEN. Am Dienstag, 1. August, veranstaltet der Verschönerungsverein im Gasthaus La Gondola um 19.30 Uhr einen Informationsabend. Seit 20 Jahren gibt es das Straßenstück Variante V. Bei der Hochbrücke über das Mühltal wurde statt eines Brücken-Heiligen diese Marienkapelle errichtet. An diesem Abend dreht sich alles um die Entstehung der Autofahrer-Kapelle Maria Doppel an der Variante V.