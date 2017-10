Wut, Trotz und Streitereien – Wie Eltern die Nerven bewahren

KLAFFER. Wenn Streitereien, Trotzphasen, Aggressionen gegen andere Kinder und Eltern oder Wut an der Tagesordnung stehen, brauchen die Eltern dringend Nervennahrung. Damit soll sicher gestellt werden, dass sie nicht selbst durchdrehen, angesichts der Machtlosigkeit und der nervenaufreibenden Provokationen. Es heißt, neue Lösungen zu finden, die für alle Beteiligten zur Entspannung beitragen.

Seminar in Klaffer Das Seminar mit Gabriele Rammer im Eltern-Kind-Zentrum Bunte Steine in Vorderanger 16 bietet Informationen, Austausch und Anregungen für neue Lösungen. Es findet an drei Abenden statt. Beginn ist am Montag, 30. Oktober um 19 Uhr. Die weiteren Termine: Montag, 6. November und Mntag, 13. November, jeweils um 19 Uhr. "Ich lade ein zu neuen Blickwinkeln und einer reflektierten Sichtweise über sich selber und die Entwicklungsprozesse der Kinder", sagt Rammer und ergänzt: "Damit ein neues und entspanntes Miteinander zwischen Erwachsenen und Kindern jeden Alters gelingt." Kosten: 10,90 Euro für alle drei Abende, Elternbildungsgutscheine werden angenommen. Anmeldung bei Verena Reischl: 0664/7982822.