Chor der NMS Oberneukirchen bei Musikfestival "Vox&Brass" in Lembach dabei

01.05.2018, 21:39 Uhr

Am Nachmittag gab es für die rund 300 Kinder und Jugendliche Singworkshops, wo auch der Chor der NMS Oberneukirchen unter der Leitung von Pädagogin Angelika Neumüller teilnahm. Auch das Jugendblasorchester aus St. Martin i.M. und Altenfelden/Arnreit sowie die Chöre der NMMS Neufelden, die Chöre der VS und NMS Helfenberg und der Unterstufenchor des Europagymnasiums Linz wirkten mit.

In der bist auf den letzte Platz gefüllten Alfons Dorfner Halle fand am Abend ein Konzert der Jugendchöre und Jugendblasorchester mit der Uraufführung der Auftragskomposition "Vox&Brass - Musik ist Leben" statt. Der Perger Komponist Mag. Thomas Asanger stand dabei selber am Dirigentenpult. Moderiert wurde dieser in charmanter Weise von Christina Poxrucker. Großen Applaus ernteten nicht nur die Künstler im Alter von 7 bis 17 Jahren, sondern auch Hauptorganisatorin Mag. Evelyn Haselmayr.Über die Intention dieses Festivals meint die Initiatorin Frau Mag. Evelyn Haselmayr:„Gerade engagierte Schul- und Jugendchöre haben nicht allzu oft Gelegenheit, sich einem breiten Publikum zu präsentieren. Eigentlich geschieht das nur bei den Bezirks- und Landesjugendsingen, die aber nur alle 3 - 4 Jahre stattfinden. Um diesen Chören – und gleichzeitig auch Jugendblasorchestern – auch darüber hinaus eine Plattform für einen großen Auftritt zu bieten, veranstalteten wir dieses Projekt.