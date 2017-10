Niederkappler Jugendverein - Young People Moving

02.10.2017, 00:00 Uhr

Die Jugendlichen in Niederkappel haben eine besondere Art von Jugendgruppe gegründet. Durch gemeinsame Unternehmungen wollen Sie ihren Zusammenhalt in der Jugend und der nächsten Generation stärken. Young People Moving (Junge Menschen bewegen)

NIEDERKAPPEL. Daniel Paster ruft am 04.11.2004 den Verein Young People Moving ins Leben. Die derzeitige Leiterin des Vereins ist Olivia Praher. Insgesamt sind derzeit 64 Mitglieder bei dem Jugendverein. Denn Vereinsvorstand bilden sechs Personen, die schon länger im Verein tätig sind. Eine Voraussetzung zur Aufnahme in den Verein, ist das Mindestalter von 16 Jahren. Es wird jährlich ein Mitgliedsbeitrag von 10 Euro eingezogen, das erste Mitgliedsjahr ist es aber gratis. Der Jugendverein unternimmt regelmäßig etwas miteinander, zum Beispiel gemeinsames Grillen am Lagerfeuer oder zusammen Fortgehen. Auch Veranstaltungen werden von der Jugendgruppe organisiert, wie der alljährliche Punschstand in Niederkappel oder das FIFA-Tunier im Pfarrheim von Niederkappel. Auch ein jährlicher Urlaub wird veranstaltet, wo die Jugendlichen ein Wochenende gemeinsam irgendwo in Österreich verbringen. In der Runde ist es immer lustig und es wird viel gelacht. Der eingetragene Verein wird von keiner Partei unterstützt.