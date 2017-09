Senioren-Bezirkswandertag in St. Stefan am Walde

30.09.2017, 22:41 Uhr

Die 3 Wanderrouten mit 3 km, 6,5 km und 10 km waren perfekt ausgewählt und beschildert was aus den Reaktionen der Wanderer hervorging.Die Teilnehmeranzahl von 511 Teilnehmern. Davon 113 TN aus 14 Ortsgruppen von den Bezirken : Eferding, Schärding, Urfahr – Umg. und Freistadt.Die mit den meisten auswärtigen TN (25) angereiste Gruppe kam aus Raab im Bez. Schärding (71 km).Anerkennungspreise gab es für Franziska Donner aus der OG-St. Veit/Mkr. mit 87 Jahren als älteste Teilnehmerin, für den ältesten Teilnehmer Leopold Vierlinger (96 Jahre) aus der OG Berg nahm OM Ernst Gruber das Geschenk entgegen. Weiters gab es Preise für die OG Naarn am weitesten angereist (77,5 km). Die meisten TN Aigen – Schlägl (39) und für die größte Ortsgruppe nach TN in % die OG Schwarzenberg mit 21,74 %.Weiteres unter diesem Link der OG-St Stefan am Walde unter Rückblicke und Fotogalerien.