22. Seniorenbund Bezirksmeisterschaft Stocksport

28.04.2017, 21:20 Uhr

22 Mannschaften aus dem Bezirk haben sich zur Meisterschaft angemeldet.1.) Putzleinsdorf IMannschaftsführer: AICHBAUER Franz, Burgstaller Franz, Pühringer Karl, Plöderl Alois.2.) Putzleinsdorf IIMannschaftsführer: PRECHTL Franz, Mager Johann, Witzerstorfer Alois, Reiter Berthold.3.) UlrichsbergMannschaftsführer: LÖFFLER Alois, Gabriel Johann, Kagerer Siegmund, Pfoser Konrad.

Diese 3 Mannschaften werden den Bezirk Rohrbach bei der OÖ. Landesmeisterschaft der Seniorinnen und Senioren am 7. Juli 2017 in Linz vertretenBei der Siegerehrung erhielt jede teilnehmende Mannschaft ein Jausen -Teller von der Raiffeisenbank Sarleinsbach, (natürlich mit Jause).Erstmals wurde auch eine Bezirkswandertrophäe an die Sieger vergeben.Im Anschluss an die Siegerehrung im GH Jell bedankten sich Bezirksobmann Bgm.a.D. ÖR Leopold Wipplinger, OG Obmann Alois Leitner und Bez. Sportref Franz Stöbich für die rege Teilnahme und die Fairness bei der Veranstaltung.Näheres auf : http://rohrbach.ooe-sb.at/ rückblicke