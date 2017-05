Motorrad-Bergrennen Landshaag-St.Martin

08.05.2017, 11:53 Uhr

Dazu bot sich mir das Bergrennen am 30.04.2017 an, bei dem auf der kurvigenBergstrecke eine Durchschnittsgeschwindigkeit von sage und schreibe 186 km/h(im Vorjahr) erreicht wurde.Ich habe sehr schnell gesehen dass es nicht leicht ist Fahrzeuge mit solchenGeschwindigkeiten ins Bild zu bringen, zumal günstige Positionen nur von denPressefotografen eingenommen werden durften. Außerdem behinderten die Wald-bäume die freie Sicht auf die Strecke.So war ein "mitziehen" der Kamera nicht möglich und ich probierte es mit kurzenVerschlusszeiten was zwar die Rennfahrer erfasste jedoch ist auch das Geländeneben der Straße scharf abbildete.Schließlich fuhren die Rennfahrer auch in den engen Kurven im Wald um die 100 km/h.Das magere Ergebnis meiner Versuche seht ihr in den eingestellten Bildern.