Das Mühlviertel bekommt einen Mobilitätsmanager

11.09.2018, 12:26 Uhr

In drei Regionen in Oberösterreich ist Mobilität nun Management-Angelegenheit.

Aufgaben der Regionalen Mobilitätsmanager

Sie sind Bindeglied zwischen dem Land OÖ, Gemeinden, Betrieben, Schulen, Wohnbauträgern und sonstigen Beteiligten in Mobilitätsfragen.

Sie sind Berater von Region, Gemeinden und sonstiger regionaler Akteure in Mobilitätsfragen.

Sie besitzen das„Know-how“ in Punkto Mobilitätsmaßnahmen und unterstützen mit ihrem Wissen Gemeinden, Betriebe und Vereine bei der Abwicklung von Mobilitätsagenden.

Sie fördern und fordern die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit in Mobilitätsfragen ein.

Sie beschäftigen sich damit, die Mobilität der „letzten Meile“ zu verbessern (Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität).

Sie analysieren und bewerten Einflussfaktoren und Effekte, um Mobilitätskonzepte optimal gestalten zu können.

Sie beraten zu Mobilitätsangeboten (Fahrrad, Elektrofahrrad, öffentlicher Verkehr, Carsharing) für Wohn- und Betriebsansiedlungen.

Sie koordinieren Beratungs- und Informationsangebote von Mobilitätsdienstleistern wie bspw. dem oö. Verkehrsverbund.

Sie setzen im Einzelfall geplante Maßnahmen um (Projektabwicklung mit Leitung, Steuerung, Abrechnung).

Sie setzen Maßnahmen zum Abbau von Zugangsbarrieren.

Sie stärken das Bewusstsein in der Region und Gemeinden im Themenbereich Mobilität.

Erste Ansprechpartner in Mobilitätsfragen

BEZIRK. „Viele Menschen leben am Land, arbeiten aber in den Städten. Die Zahl der Pendler in die Ballungsgebiete und die damit verbundenen Auslastungen der Straßeninfrastruktur ist dementsprechend hoch. Mit dem Einsatz unserer neuen Mobilitätsmanager soll die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit in Mobilitätsfragen gefordert und gefördert werden“, sagt Landesrat für Infrastruktur Günther Steinkellner.Entwickelt wurde das Projekt gemeinsam mit der RMOÖ (Regionalmanagement Oberösterreich) GmbH. Die dort angestellten regionalen Mobilitätsmanager sind seit kurzem in den drei Pilotregionen Mühlviertel, Innviertel-Hausruck und Vöcklabruck-Gmunden aktiv. Hier unterstützen Sie vorerst für drei Jahre alle interessierten Gemeinden und regionalen Institutionen in deren Mobilitätsagenden.„Unserer Mobilitätsmanager sind in diesen Regionen erste Ansprechpartner in Mobilitätsfragen und nehmen eine Vielzahl von Aufgaben wahr. Sie beraten Gemeindevertreter und sonstige regionale Akteure und sind auch das Bindeglied zwischen dem Land Oberösterreich und sämtlichen Beteiligungen in regionalen Mobilitätsfragen“, betont Geschäftsführerin der RMOÖ GmbH Silke Sickinger. "Besonders auch die Erziehungseffekte im verantwortungsvollen Umgang mit Mobilität sind ein wichtiger Tätigkeitsbereich der Mobilitätsmanager. Dadurch wollen wir Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern gezielt die Vorteile des ÖV verdeutlichen und somit zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel motivieren“, verdeutlicht Steinkellner.