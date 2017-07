Gesundheitsbewusster Betrieb: Malerei Schaubmaier

23.07.2017, 00:00 Uhr

Malereibetrieb aus St. Johann ist für den Regionalitätspreis 2017 nominiert.

ST. JOHANN. Seit der Gründung der Malerei Schaubmaier 1995 wurden 18 Lehrlinge ausgebildet. Derzeit sind 15 Mitarbeiter, davon drei Lehrlinge in der Firma beschäftigt. "Mein Betrieb erfordert klare Strukturen und Verantwortlichkeiten mit dem Ziel, Gesundheit zu stärken, Krankheiten vorzubeugen und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu verbessern", sagt Friedrich Schaubmaier. "Gesundheit für meine Mitarbeiter heißt für mich nicht nur Obst und Gemüse zur Verfügung zu stellen. Wir haben ein unternehmerisches Gesamtkonzept entwickelt, das wir jedes Jahr einer zweitägigen Evaluierung und Adaptierung unterziehen", sagt der Firmenchef.

1,6 Krankenstandstage

Zur Sache:

Durch sehr viele Maßnahmen in seinem Betrieb habe er es geschafft, die Gesundheit der Mitarbeiter ständig zu verbessern. "Bei meinen 15 Mitarbeitern sind die durchschnittlichen Krankenstandstage mit 1,6 Tage pro Jahr sehr niedrig." Dadurch könne man ein besseres wirtschaftliches Ergebnis erzielen. "Bei der Einstellung meiner Mitarbeiter habe ich Verantwortung übernommen. Dazu gehören gesunde, psychische, physische und motivierte Mitarbeiter", erklärt Friedrich Schaubmaier.