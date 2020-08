Für seine Verdienste um die Stadt Salzburg verlieh Bürgermeister Harald Preuner dem früheren Generaldirektor Günther Reibersdorfer das „Stadtsiegel in Gold“.

SALZBURG. Er hätte "auch ohne Auszeichnung gerne in dieser schönen Stadt gearbeitet", sagt Reibersdorfer, bei der Verleihung mit dem goldenen Stadtsiegel. Der aus Obertrum am See geborene trat nach seinem Studium der Betriebswirtschaft in den Raiffeisenverband Salzburg ein. Dort absolvierte Reibersdorfer eine klassische Bankenausbildung mit Auslandsaufenthalten in Deutschland und der Schweiz und stieg zum Assistenten der Geschäftsführung mit Sonderaufgaben im Bank- und Warenbereich auf. Anfang 2003 wurde Reibersdorfer zum stellvertretenden Generaldirektor des damaligen Vorstands Manfred Holztrattner bestellt. Im Juli 2005 trat Reibersdorfer die Nachfolge an und blieb dort bis diesen Jahres. Im April 2020 verabschiedete sich Reibersdorfer in den Ruhestand.

