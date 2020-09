SALZBURG. Laut Polizei Salzburg wurde eine 81-jährige Österreicherin am 30. August in ihrer Wohnung in Salzburg Maxglan tot aufgefunden. Die Tote habe laut Polizei mehrere Stichverletzungen aufgewiesen, die Frau dürfte laut Obduktion verblutet sein. Die Polizei sicherte zahlreiche Spuren, die nun ausgewertet werden müssen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.