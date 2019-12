In der Nacht von 26. auf 27. Dezember 2019 wollte ein 18-jähriger Salzburger ein Lokal in der Altstadt von Salzburg verlassen, woraufhin ihm ein unbekannter Täter grundlos einen Faustschlag ins Gesicht verpasste. Durch den Schlag wurde ihm ein Schneidezahn ausgeschlagen. Der Verletzte wurde mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Eine Beschreibung des Täters konnte der 18-Jährige nicht machen.