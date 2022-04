Nach einer Komplett-Absage im Jahr 2020 und einer Verschiebung auf den Herbst im Jahr 2021 konnten die Osterfestspiele Salzburg heuer wieder stattfinden.



SALZBURG. Endlich wieder „richtige Osterfestspiele“ in Salzburg - darin waren sich die Besucher wohl einig.

2020 wegen Corona abgesagt, 2021 aus selben Grund auf den November verschoben - umso größer die Freude über das diesjährige Stattfinden des kulturellen Ereignisses.

Elisabeth Prinzessin Auersperg zusammen mit Sohn Balthasar

Foto: Neumayr

hochgeladen von Lisa Gold

Festspielkleid trotz Winter-Wetter



Den eisigen Temperaturen und ein paar Schneeflocken trotzten die meisten Festspielbesucher: der Wintermantel blieb im Auto, das Festspielkleid musste schließlich gezeigt werden und brachte neben Prominenz und Kunst auch gehörig Farbe in das graue Aprilwetter der Mozartstadt. Allen voran Elisabeth Prinzessin Auersperg, sie kam zusammen mit Sohn Balthasar und Ehemann Alexander. Für den elfjährigen Junior war es der erste große Festspielbesuch und der verlangte mit knapp fünf Stunden „Lohengrin“ (Inszenierung Jossi Wieler und Eric Cutler in der Hauptrolle) so einiges an Durchhaltevermögen.

Peer Michael Schatz, Nadine Schatz, Corinne Flick

Foto: Neumayr

hochgeladen von Lisa Gold

Auch Corinne Flick, die zusammen mit Ehemann Muck und Tochter Alexia zu den Osterfestspielen kam, zeigte sich im schwarzen Abendkleid „wetterfest“. Bestens gelaunt auch Fürstin Gloria Thurn und Taxis (zusammen mit Pierre Pelegry und Galerist Thaddaeus Ropac), Elisabeth Gürtler, Dirigenten-Tochter Arabel Karajan mit Tochter Kalina (ihr Vater Herbert von Karajan gründete 1967 die Osterfestspiele in Salzburg). Auf den letzten Abdruck und im Laufschritt durch die Hofstallgasse kam Bernd Tewaag: „Bin gespannt, ob sie mich noch reinlassen“. Tat man – niemand musste in der Kälte warten. Allerdings wagte sich in den beiden Pausen kaum jemand in die Hofstallgasse, die von der früheren Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler gerne als „das schönste Pausenfoyer der Welt“ bezeichnet wurde.

Sebastian Rabl und Julia Bittner bei den Osterfestspielen.

Foto: Neumayr

hochgeladen von Lisa Gold

Weiters unter den Gästen: Endre Graf Esterhazy mit Gattin Christine, Kunsterbe Bernard Picasso, Eva Maria Baronin von Schilgen mit Begleiter Klaus Mathis, die deutschen Unternehmer-Paare und Osterfestspielstammgäste Peer Michael Schatz und Nadine Schatz sowie Günther Bessinger mit Ehefrau Claudia Gugger-Bessinger.