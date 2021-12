Viele Menschen haben uns im heurigen Jahr bewegt und durch ihr Können und ihr Engagement beeindruckt.



SALZBURG. Es ist ein buntes Potpourri an Menschen, die die Stadt im Jahr 2021 bewegt, geprägt oder beeindruckt haben. Menschen, die durch ihren Beruf, ihr Engagement, ihr Talent oder durch ihren persönlichen Einsatz Tolles geleistet haben.

Sie alle aufzuzählen wäre hier freilich kaum möglich, die hier genannten Menschen sind eine kleine "Auswahl" und kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen und Berufen. Damit soll auch aufgezeigt werden, wie vielfältig unsere Stadt ist und auf welch unterschiedliche Weise Großes geleistet werden kann.

Beeindruckende Persönlichkeit



Mit der langjährigen Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler verlässt eine große, national wie international hoch geschätzte Persönlichkeit die Festspielbühne – ihr Abschied schmerzt viele und dennoch darf man auch gespannt und neugierig sein, welche Schwerpunkte ihre Nachfolgerin Kristina Hammer setzen wird.

Die Intensivmedizinerin und Leiterin des medizinischen Krisenstabes Uta Hoppe steht stellvertretend für das gesamte medizinische Personal und die Pfleger, die seit Monaten Herausragendes leisten. Vielen ist Hoppes flammender Appell für Impfung und Eigenverantwortung noch im Ohr.

Großartiges geleistet haben in diesem Jahr einmal mehr die Mitarbeiter in Krankenhäusern, Ärzte und Pfleger – stellvertretend für sie alle steht Primaria Uta Hoppe: Fundiert, unaufgeregt und dennoch eindringlich, ist sie vielen in der Bevölkerung bekannt.

Die Vertrauensnachbarin Dagmar Unterrainer engagierte sich heuer bei vielen Aktionen in Itzling und rückte Kinder und Senioren in den Mittelpunkt. "Ich bin nicht berühmt, aber ich versuche die Welt schöner zu machen und positives Denken weiterzugeben."

Dass man auch im Kleinen Wichtiges bewirken kann, zeigt etwa Dagmar Unterrainer, die sich in "ihrem" Stadtteil Itzling besonders engagiert und dort unter anderem als Vertrauensnachbarin agiert. Sie beweist, dass wirklich jeder Einzelne von uns einen Beitrag zu einem besseren gesellschaftlichen Miteinander leisten kann. Beeindruckt hat auch die junge Salzburgerin Allanya Ike, die sich beim Netzwerk "Antira" stark engagiert.

Der Salzburger Musiker Michael Steinitz, besser bekannt als "Stootsie", feierte heuer das 30-Jahr-Jubiläum seiner Band "The Seesaw", die Konzerte in Kalifornien sowie im legendären "Cavern Club" in Liverpool spielte. Musikalisch orientiert er sich stark an den Sounds und dem Stil der 1960er-Jahre.

Wie wichtig gerade in herausfordernden Zeiten Kultur in all ihren Facetten ist, weil sie Menschen zusammenführt, hat sich in diesem Jahr einmal mehr gezeigt – stellvertretend dafür stehen Hans Köhl und der Musiker Stootsie.