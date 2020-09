Der traditionsreiche Familientag, der jedes Jahr am 24. Dezember begangen wurde, wird heuer aufgrund von Corona abgesagt.



SALZBURG. Der Familientag war für viele Salzburger fixer Bestandteil an Weihnachten, um das Warten auf das Christkind zu verkürzen. In den letzten 31 Jahren startete der Tag am Airport um neun Uhr und vertrieb die Zeit bis zur Bescherung mit Spiel und Spaß. In den letzten Jahren wurden so zwischen 6.500 und 8.500 Gäste mit Busfahrten, Basteleien, Kinderkino, Puppentheater und anderen Attraktionen begeistert. Weil es gerade Kindern schwerer fällt, Abstände einzuhalten und ein unbeschwerter Spaß mit strengen Auflagen kaum möglich ist, entschloss man sich dafür den Familientag heuer aus Präventionsgründen zu streichen.

Familientag erst wieder am 24. Dezember 2021

„Weil uns ist die Gesundheit der Menschen sehr wichtig ist, haben wir im Führungsteam des Salzburger Flughafens beschlossen, den Familientag 2020 ausfallen zu lassen. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir am 24. Dezember 2021 wieder voll durchstarten können, um für unsere kleinen und großen Besucher die Wartezeit aufs Christkind am Airport zu verkürzen,“ teilt Bettina Ganghofer, Geschäftsführerin der Salzburger Flughafen GmbH mit.

Mehr aus Salzburg gibt es >>hier<<