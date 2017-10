"Vorsorgen ist immer noch besser als heilen"

09.10.2017, 08:38 Uhr

Salzburger Nährstoffspezialist erweitert sein Angebot mit einem Pilotzentrum in der Neutorstraße.

Nicht ins Leere supplementieren

Im Leben aus dem Vollen schöpfen

SALZBURG (ap). Oft braucht es nicht viel, um sich wieder so richtig wohl in der eigenen Haut zu fühlen. Mikronährstoffe können beispielsweise – wenn sie gezielt angewendet werden – Defizite im Körper ausgleichen und zu mehr Wohlbefinden und eine bessere Belastbarkeit im Alltag beitragen.Und genau das ist auch der Ansatz des Salzburger Nährstoffspezialisten Biogena, der dieser Tage sein erstes Präventions-Zentrum in der Salzburger Neutorstraße eröffnet hat. "Unser Schwerpunkt liegt hier in der wissenschaftlich fundierten Diagnostik", weiß Geschäftsführer Roman Huber. "Wir finden mittels differenzierter Blut- oder Stuhldiagnostik und unter ganzheitlicher Betrachtung des Klienten heraus, welche Nährstoffe ihm tatsächlich fehlen und geben eine individuelle Therapieempfehlung ab", erklärt die medizinische Leiterin Brigitte Schulz und betont: „Es ist mir ein großes Anliegen, den Patienten genau zuzuhören und zur individuellen Gesundheit und Wohlbefinden beizutragen. Mit moderner Diagnose-Technik und Zeit für Beratung wollen mein Team und ich eine Anlaufstelle für maßgeschneiderte Vorsorge sein.“Zielgruppe sind dabei Menschen, die sich beispielsweise in besonderen Lebenssituationen befinden, die "nicht ganz in der Energie sind" und unter Allergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeit leiden. Aber auch jene, die präventiv einen Beitrag zu ihrer persönlichen Gesundheitsvorsorge leisten wollen. "Wir schaffen einen Rahmen, in dem es einzig und allein um den Patienten geht und nicht etwa um Bürokratie oder eine möglichst rasche Diagnose. Zeit für die eigene Gesundheit, das ist unser Angebot und ein Leben, in dem man aus dem Vollen schöpfen kann, ist unser Ziel.“, erklärt Huber.