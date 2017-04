26.04.2017, 11:46 Uhr

Einbrüche geklärt: Trio ausgeforscht

SALZBURG (jrh). Kriminalisten forschten drei Täter aus, welchen in einem Zeitraum von Mai bis Dezember 2016 insgesamt sieben Einbruchsdiebstähle nachgewiesen werden konnten. Bei den Männern handelt es sich um georgische Asylwerber im Alter von 24, 42 und 43 Jahren. Mittlerweile befinden sich zwei von ihnen in U-Haft in der Schweiz, weil auch dort nach ihnen gefahndet wurde. Ziel der Einbruchstour war ein Autohaus in St. Gilgen, vier Firmen in Oberndorf, eine Apotheke in Obertrum, ein Wohnhaus in Seekirchen, sowie ein Hotel in der Stadt Salzburg. Insgesamt erbeuteten die Täter Bargeld, Schmuck und Kosmetikartikel im Wert von über 47.000 Euro.

