Kinder mit einer Spürnase in die Ecke schicken

03.05.2018, 19:30 Uhr

Kindergarten Itzling 2 erhielt begehrtes MINT-Siegel

SALZBURG (sm). Der Kindergarten Itzling 2 bekam für seinen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt im Form der "Spürnasenecke", als einer von elf Kindergärten in ganz Österreich, das MINT-Gütesiegel.

„Kinder sind von Natur aus neugierig. Sie beobachten ihre Umwelt genau und stellen Fragen über Fragen. Forschen im Kindergarten unterliegt keinem Leistungsdruck, sondern passiert spielerisch. So wird schon den Kleinsten diese Tätigkeit als etwas Tolles nähergebracht“, sagt Vizebürgermeister Bernhard Auinger.

Auszeichnung mit dem MINT-Gütesiegel

Die Auszeichnung wird Bildungseinrichtungen verliehen, die innovatives Lernen in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) mit vielfältigen Zugängen für Kinder umsetzen. Um das Siegel zu bekommen, reichten die Pädagoginnen Eva Stiegler-Obermoser und Katrin Fuchsbauer einen Aufsatz über ihre Methodik zur Fragestellung - „Was macht Ihre elementarpädagogische Bildungseinrichtung zur einer ausgezeichneten MINT-Bildungseinrichtung?“, ein und holten damit das Siegel in den Kindergarten Itzling 2. Ganz im Sinne der Vorschläge der Wirtschaftskammer , gibt es hier die "Spürnasenecke". Dabei handelt es sich um ein Konzept samt Equipment zum Forschen und Experimentieren für Kindergarten-Kinder. „Unsere Ecke macht so richtig Lust auf Physik, Chemie, Biologie und Technik. Besonders gut gefällt mir, dass alle unsere Kinder – egal mit welchem Bildungshintergrund – von dieser Möglichkeit profitieren und erfahren, wie lustvoll Forschen ist“, meint Kindergartenleiterin Silvia Ster.