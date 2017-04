Projekt der Salzburger Kinder- und Jugendanwaltschaft vom Bundeskanzleramt ausgezeichnet

26.04.2017, 15:28 Uhr

"Open Heart" bekam Preis für innovative und bügernahe Verwaltung



Best Practice Projekt soll andere Bundesländer zum Nachahmen anregen

Mit "Open Heart", ihrem Patenschaftsprojekt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, gewann die Salzburger Kinder- und Jugendanwaltschaft (KiJa) den österreichischen Verwaltungspreis in der Kategorie Diversity, Gender und Integration.Kinder- und Jugendanwältin Andrea Holz-Dahrenstaedt betonte: "Langfristig ist es unser Ziel, dass alle Jugendlichen, die Unterstützung in Form einer Patenschaft brauchen, auch eine solche bekommen. Durch die Anerkennung beim Verwaltungspreis sollte das Vorhaben, das Pilotprojekt in einen Regelbetrieb überzuführen, den nötigen Rückenwind bekommen und das Angebot gesetzlich verankert werden. Aktuell beweist die hohe Nachfrage der Jugendlichen den Erfolg und die Wichtigkeit, das Projekt auszubauen."

Open Heart ist ein ehrenamtliches Patenschaftsprojekt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Im Mittelpunkt stehen die Beziehung zwischen Patin oder Pate und Flüchtling, gemeinsame Interessen und Unternehmungen. Bisher wurden im Bundesland Salzburg 120 Patinnen und Paten ausgebildet und mehr als 80 Patenschaften vermittelt."Bevor ich meinen Paten kannte, war es, als ob ich in der Gesellschaft hier gar nicht existierte. Jetzt weiß ich, dass jemand hier an mich denkt", beschreibt ein Jugendlicher dieses Gefühl. Umgekehrt ist es auch für die Patinnen und Paten bereichernd und sinnstiftend, für einen Schützling da zu sein und dadurch eine neue Welt kennenzulernen.