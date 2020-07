Kultur macht Spass in der Queenberg art fahion gallery (v.l.) Katharina Quehenberger, Sonja Orasche, Anna Burgstaller

Salzburger Künstlerin schafft mit Kunststil Sprung über den Atlantik. Aktuell stellt die Malerin Sonja Orasche in der Salzburger "Queenberg art fashion gallery" aus. Die Galeristin Katharina Quehenberger will mit der laufenden Ausstellung ein positives Signal in Zeiten von Covid 19 setzen.

SALZBURG / PUCH. Für die Galeristin Katharina Quehenberger ist die Ausstellung mit Sonja Orasche und mit der geplanten Ausstellung von Jakob Veigar Sigurdsson eine klare Bekenntnis zur darstellenden Kunst in Zeiten von Covid-19.

Undurchschaubare Gesichter. von Sonja Orasche in der Queenberg art fashion gallery am Markartplatz 4 noch bis Ende Juli zu sehen

"Auch wenn unsere Vernissagen momentan mit 10 Personen Maximum klein angesetzt sind, so sind sie als ein Signal für eine lebendige Kunst in unserer Stadt anzusehen. Wir Salzburger brauchen die Kultur zum Atmen," erklärt Quehenberger ihre Überlegungen und fügt hinzu: "Und unsere Künstler brauchen die Möglichkeit ihre Bilder verkaufen zu können. Denn nur so sind sie auch in der Lage in Zukunft ihre Kunst für uns alle schaffen."

Gerade in einer angespannten Situation sind Künstler froh um eine auf verändernde Situationen rasch reagierende Galerie zu haben, ist Sonja Orasche überzeugt.

Undurchschaubar: Marylin Monroe, James Dean oder Angelina Jolie haben es der Malerin Sonja Orasch angetan. Zu sehen in der Quennberg art fashion gallerie am Makartplatz 4.

Geheimnisvoller Mythos bekannter Gesichter

Sonja Orasche faszinieren Gesichter von jeher: "Ich kann mich auch nach vielen Jahren immer an Details in Gesichter erinnern." Derzeit umfassen die Gesichter ihrer Betrachtung Persönlichkeiten die jeder zu kennen glaubt: Marilyn Monroe, James Dean oder Morris Hayes. Im Gegensatz zur Monroe oder Dean ist der langjährige Weggefährte und Musiker von Prince sehr aktiv und einer der aktuellsten Kunden der Malerin.



"Die Geschichte begann im Internet. Hayes hat den Stil meiner Bilder bewundert und mich kontaktiert," so die Malerin.

Inzwischen hängt ein Bild der Pucher Malerin in der Wohnung des Musikproduzenten. Sonja Orasche greift in ihren Acryl-Arbeit den geheimnisvollen Mythos ihrer bekannten Protagonisten auf und lässt diese Ikonen der Musik- und Filmgeschichte durch ihren stil schleierhaft und geheimnisvoll erscheinen. Wer ihre Bilder noch sehen will, muss schnell sein, da die aktuelle Ausstellung nur noch bis Ende Juli in der "Queenberg art fashion gallery" zu sehen ist.

