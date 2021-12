Am Vormittag des 28. Dezember wurde ein Pkw, der mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Autobahn A10 bei Pfarrwerfen in Richtung Villach unterwegs war, von Polizisten aufgehalten.

SALZBURG. Die Polizisten stellten eine Höchstgeschwindigkeit von 211 km/h statt der erlaubten 130 km/h fest. Der 53-jährige Lenker aus Freilassing gab an, dringend zu einem Termin zu müssen. Der Deutsche führte keinen Führerschein mit. Er wird angezeigt und muss mit einer hohen Geldstrafe und einem Fahrverbot in Österreich rechnen.

Ebenfalls am Vormittag konnte ein weiterer Lenker auf der A10 in Fahrtrichtung Salzburg mit 149 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen werden. Der 31-jährige Pongauer glaubte, dass in diesem Bereich eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h gelten würde. Er wird angezeigt.

Bei der Kontrolle eines österreichischen Sattelkraftfahrzeuges auf der A10 bei Golling, stellten die Polizisten mehrere Mängel und Verstöße durch den Lenker fest. Die Anhaltung erfolgte, da das Kennzeichen des Anhängers verschmutzt und unleserlich war. Hinter der Windschutzscheibe hatte der Mann drei mit roten LED´s beleuchteten Namensschilder angebracht. Das Sichtfeld des Lenkers wurde durch die LED´s und zusätzlich angebrachten Gardinen vor der Windschutzscheibe deutlich verringert.

Bei der Überprüfung der Lenk- und Ruhezeiten des 44-jährigen österreichischen Lenkers stellten die Beamten insgesamt sechs Verstöße fest. Der Lenker und der Zulassungsbesitzer werden bei der Bezirkshauptmannschaft Hallein zur Anzeige gebracht. Weiters muss das Sattelzugfahrzeug zu einer technischen Überprüfung bei der KFZ-Prüfstelle vorgeführt werden.

Ein britischer Lenker konnte in der Alpenstraße angehalten werden. Der Mann führte keinen Führerschein mit sich. Die Polizisten hoben eine Sicherheitsleistung ein und untersagten dem Briten die Weiterfahrt. Seine Beifahrerin konnte den Pkw weiterlenken.

