Herzlichen Glückwunsch 👏👍🧑‍🦽🇦🇹 an Sanja Vukasinovic zu zwei Finalplätzen: 5. Platz im Freestyle und 6. Platz im Single Women! 100 Athletinnen und Athleten aus 21 Nationen reisten aus Europa und Asien zu den 2021 Lomianki Polish Open nach Warschau. Die Salzburger Nationalteam-Sportlerin Sanja Vukasinovic (Wheelchairdancers Salzburg) kämpfte sich in beiden Disziplinen in einem starken Feld von 21 Damen aus 11 Nationen ins Finale unter die Top 6. Next step sind die Para Dance World Championships 2021 Ende des Jahres. Daumen sind gedrückt!