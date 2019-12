Bis 2023 will Salzburg zum lehrlingsfreundlichsten Bundesland werden und hat dafür ein umfangreiches Maßnahmenpaket erarbeitet, das nun schrittweise umgesetzt wird. „Es ist uns wichtig, dass über die Berufsausbildung tüchtige Leute in den Landesdienst nachkommen und gleichzeitig jungen Damen und Herren die Chance auf Ausbildung und eine berufliche Existenz geboten wird“, so Landeshauptmann Wilfried Haslauer über die Lehre beim Land.

SALZBURG. Die 17-jährige Julia Herzog aus der Stadt Salzburg befindet sich gerade mitten in der Lehrausbildung beim Land Salzburg. Sie wechselte von der Schulbank in die Software-Schmiede der Landesinformatik. „Ich wollte immer schon früh einen Job haben und Geld verdienen. Mein Arbeitsplatz beim Land liegt ganz in der Nähe‘“, wusste Herzog, dass sie ihren Wunschberuf gefunden hat. Der jungen Landesinformatikerin ist der EDV-Unterricht bereits in der Schule leicht gefallen und erklärt weiter: „Für Computer habe ich mich immer interessiert, besonders für das Entwickeln und Erschaffen von Lösungen. Bei der großen Auswahl beim Land habe ich genau das gefunden, was zu mir passt." Aktuell ist die Salzburgerin der einzige Programmier-Lehrling im Land.

Lernen an der Wirklichkeit

Der Nachwuchs im Programmier-Team ist Landesinformatik-Chef Rudolf Krejsa sehr willkommen: "Dank der Vorauswahl sind wir schon auf die besonderen Stärken von Julia aufmerksam geworden. Mehr Wissen erhält sie auch durch maßgeschneidertes e-learning. Und sie lernt mit einem erfahrenen Team an Entwicklern gleich an der Wirklichkeit mit." Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis Herzogs erstes selbstgeschriebenes Programm im Echteinsatz ist.