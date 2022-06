Die WKS veranstaltet am 29. September den zweiten Landes-Lehrlingshackathon. Das erste Onboarding für Betriebe findet bereits am 30. Juni statt, das zweite Onboarding findet am 27. Juli statt.

SALZBURG.Ein Hackathon ist eine gemeinschaftliche Online-Softwareentwicklungs-Veranstaltung. Ziel ist es, innerhalb einer vorgegebenen Zeit in Teams Softwareprodukte oder Lösungen für gegebene Probleme zu finden. Die Palette reicht von App-Design bis hin zu Programmier-Lösungen. Teilnehmen können Betriebe aus allen Branchen, da Digitalisierungsprozesse eine Unterstützung bzw. Effizienzsteigerung für jedes Unternehmen sind.

Fachkräfte die überzeugen

„Unser erster Lehrlingshackathon im Vorjahr war bereits ein großer Erfolg. Insgesamt haben 14 Lehrlingsteams aus 9 Betrieben teilgenommen“, erläutert Mag. Gabi Tischler von der Stabstelle Bildung in der WK Salzburg. Und dass die digitalen Ideen aus Salzburg durchaus konkurrenzfähig sind, wurde durch den Erfolg von zwei heimischen Teams beim nachfolgenden Bundes-Lehrlingshackathon bewiesen: Das Lehrlings-Team des Raiffeisenverbandes Salzburg holte sich in der Kategorie „Experts“ den zweiten Platz (Parkplatz-Reservierungs-App „Parkable“). Das Team der Salzburg AG belegte in der Kategorie „Rookie“ den dritten Rang (Servicetool „Modem-App“).

30 Betriebe gesucht

Insgesamt werden 30 Partnerbetriebe gesucht, die sich bis 25. Juli anmelden können.

Beim Lehrlingshackathon sind es Lehrlinge im Alter von 15 bis 30 Jahren, die in Teams gemeinsam an Projekten arbeiten. Nach der Anmeldung gibt es für Teilnehmer ein eigenes Onboarding-Webinar sowie einen Online-Einstiegskurs, bei dem man lernt, wie man eine Mini-App programmiert. Der Hackathon selbst findet dann als Live-Online-Event statt. „Einer Teilnahme sind grundsätzlich keine Grenzen gesetzt. Sowohl Anfänger als auch Professionalisten können hier neue Ideen und Lösungen für ihren Betrieb kreieren“, erläutert Anna Gawin vom Veranstalter DaVinciLab KG. Die Teilnahme am Salzburger Lehrlingshackathon ist kostenlos, da die Teilnahmegebühr durch den Digi-Scheck zur Gänze abgedeckt ist.

