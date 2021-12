Immer schwieriger werde es qualifizierte Lehrlinge für den Betrieb zu finden, heißt es vonseiten des Ausbildungsmeisters Reinhold Schager im Autohaus Frey. Den Hauptgrund sieht er darin das sich weniger für einen traditionellen Handwerksberuf entscheiden und stattdessen eine höhere Schule besuchen und studieren. Dabei könne man auch mit einer Lehre einiges erreichen.

SALZBURG. 18 Lehrlinge arbeiten am Autohaus Frey Standort in der Alpenstraße in Salzburg. Reinhold Schager, ist für die Lehrlingssuche in verantwortlich und findet es bedenklich das sich wenig Jugendliche für eine Lehre bewerben. Er selbst habe die Lehre absolviert und Karriere gemacht. Wenn Jugendliche sich bei ihm bewerben achtet er auf die Geschicklichkeit der Bewerber, das Zeugnis und das Gesamtpaket. Wie steht es um die Umgangsformen? Passt der Bewerber ins Team? Mit der Zeit bekomme man ein Gespür dafür ob sich jemand in die Belegschaft einfügt oder nicht.

Reinhold Schager, Ausbildungsmeister bei Autohaus Frey.

Foto: Autohaus Frey

hochgeladen von Johanna Janisch

Es bewerben sich auch immer noch wenig Mädchen bei uns im technischen Bereich. Das liegt vielleicht an den körperlichen Voraussetzungen, die abschreckend auf Mädchen wirken. Eine Mischung tut dem Gefüge aber ganz gut. Wir versuchen mit Kampagnen und Werbevideos deutlich zu machen das auch Mädchen in technischen Berufen erfolgreich sein können", Reinhold Schager, Ausbildungsmeister im Autohaus Frey.