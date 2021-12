Beim Lehrlingshackathon der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) errungen die zwei Lehrlinge Nurdina Nuhanovic und Ronald Alcala den 1. Platz.

SALZBURG. Die im Raiffeisenverband Salzburg tätigen Lehrlinge Nurdina Nuhanovic und Ronald Alcala schafften es auf das Siegertreppchen. Beide haben beim Lehrlingshackathon der WKO den 1. Platz in der Kategorie Experts (Lehrlingsteams aus IT-Berufen) errungen. Die Aufgabe im Bewerb lautete, in nur einem Tag eine App von der Idee bis hin zum Design umzusetzen. Die Jury kürte den App Prototyp anhand Usability & Design, Innovationskraft & Kreativität sowie Umsetzung & Komplexität zum Sieger.

"Die Lehrlinge von heute sind die Fachkräfte von morgen. Und sie sind vor allem die Garanten dafür, dass wir auch in Zukunft erstklassige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben werden." Thomas Nussbaumer

Die beiden Lehrlinge wurden anschließend zum Bundes-Lehrlingshackathon am WKO Coding Day eingeladen, wo sie auch bundesweit ihr Können unter Beweis stellten. Beim Bundeswettbewerb war die Aufgabenstellung, an der App weiterzuarbeiten, sie weiter zu optimieren, wie etwa zusätzliche Funktionen einzubauen. Damit konnten die beiden Lehrlinge den 2. Platz in der Kategorie Experts (Lehrlingsteams aus IT-Berufen) belegen. Zur Leistung gratulierte auch Raiffeisenverband Salzburg Geschäftsleiter Thomas Nussbaumer: "Unser Ziel ist es, jungen Menschen durch eine fundierte Ausbildung den besten Start in ein erfolgreiches Berufsleben zu ermöglichen."



