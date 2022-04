Am Palmsonntag spielte die OMK Mitterweißenbach in Bad Ischl ihr traditionelles Frühlingskonzert.

BAD ISCHL. Nachdem die Trinkhalle bis auf den letzten Platz gefüllt war, wurde mit dem Traditionsmarsch „Jetzt geht´s los“ von Franz Lehár das Konzert eröffnet und zum 100. Todestag von Carl Michael Ziehrer folgte dessen Walzer „Wiener Bürger“. Ein Medley mit den schönsten Melodien aus dem Musical „Phantom of the Opera“ von Andrew Lloyd Webber und das zeitgenössische Themenwerk „The Glacier Express“ von Larry Neek, sowie die Filmmusik zu „König der Löwen“ wurden ebenfalls zum Besten gegeben. Einen besonderen Höhepunkt stellte die Polka „Gedankenblitze“ von Roland Panzl dar. Dieser komponierte das Stück bereits vor mehr als zwei Jahren, konnte es aber wegen der Lockdowns erst heuer aufführen. Er studierte sein Werk mit den Musikern ein und übernahm beim Konzert auch das Dirigentenpult, wie auch bei den Stücken „Sweet Caroline“ und „Schönfeld Marsch“. Einen weiteren Höhepunkt stellte die Aufführung des Popsongs „The Power of Love“ dar, bei dem Florian Graf auf dem Horn in seiner einfühlsamen Art die weltberühmte Melodie bravourös darbot.

Ehrungen bei der OMK Mitterweißenbach.

Foto: OMK Mitterweißenbach

In einer musikalischen Verschnaufpause erhielten verdiente Musiker Ehrungen auf Grund ihrer besonderen Leistungen für den Verein oder erworbener Leistungsabzeichen. Mit „Heal the World“ und „Mei liabs Weissenbach“ als Zugaben wurde das gelungene Konzert beendet. Der Musikverein bedankt sich recht herzlich für den Besuch und der freiwilligen Spenden.