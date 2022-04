Die 99. Jahreshauptversammlung des GTEV D`Ischler fand kürzlich im Landhotel Hubertushof statt.

BAD ISCHL. Obmann Andreas Unterberger begrüßte alle anwesenden Trachtlerinnen und Trachtler. Ein besonderer Gruß galt allen anwesenden Ehrengästen. Nach dem Verlesen des vorjährigen Protokolls gewährte Kassierin Sieglinde Kain Einblick in einen zufriedenstellenden Kassenbericht, der wieder positiv abgeschlossen werden konnte. Dem Verein gehören 71 aktive Mitglieder, zwölf Kinder der Kindergruppe und 171 unterstützende Mitglieder an. Aus gegebenen Gründen konnte das Brauchtum nur wenig gelebt werden. Auch die öffentlichen Ausrückungen und Auftritte waren begrenzt.

Vorschau und Jubiläumsfest

Der Verein hofft, im heurigen Jahr wieder alle Veranstaltungen in vollem Umfang durchführen zu können. Dazu zählen das Maibaumaufstellen am 30. April im Kurpark, Brauchtumsabende und verschiedene Auftritte in und um Bad Ischl. Im September feiert der Trachtenverein sein 100-jähriges Bestehen. Am Samstag, 10. September, laden die Trachtler zu einem großen Festabend ins Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl ein. Am Sonntag, 11. September, findet das Verbandsfest der Heimat- & Trachtenvereine Salzkammergut mit einem großen Festumzug im Stadtzentrum von Bad Ischl statt.

Mit drei Strophen der Landeshymne „Hoamatland“ und dem trachtlerischen Gruß „Frisch Auf“ beendet Obmann Andreas Unterberger die 99. Jahreshauptversammlung.