Dieses Wochenende gab es in Gmunden die ersten Musik-Open-Airs in Österreich im neu erlaubten Corona-Modus.

GMUNDENSeit letztem Samstag, 1. August, sind ja Outdoor-Veranstaltungen mit bis zu 1.250 Besuchern zulässig, wenn die Veranstalter ein umfangreiches und überlegtes Sicherheitskonzept (Abstand, Registrierung, MNS ...) vorlegen. Donnerstag, Freitag und Samstag spielten die Seer vor einer Traumkulisse auf dem Gmundner Rathausplatz, am Sonntag spielte die deutsche Popikone Nena und am Samstag gab es ein abwechslungsreiches Programm mit dem oberösterreichischen Kinderlieder-Star Mai Cocopelli. Mai Cocopelli "hüpfte" quasi von ihrer Heimat am Attersee zum Traunsee rüber, um mit ihrer Family-Band die Bühne zu entern und ihr Erfolgsprogramm "Monster in mir" bei Kaiserwetter zu singen und zu spielen. Es war das erste (Open-Air)Konzert von Mai nach dem Corona-Shutdown. Wie bei allen anderen Konzerten schaffte die liebenswürdige Sängerin mit ihrer begeisternden und positiven Art, die Freude am (Mit)Singen zu entfachen - ein Feuerwerk aus guter Energie, Charme und Musikalität.