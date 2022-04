Ende März waren endlich alle Teilnehmer des vertiefenden Wahlpflichtfaches "Spanisch" wieder gesund und die 7. Klasse des BG/BRG Bad Ischl konnte die schon lange geplante Stadtbesichtigung von Bad Ischl durchführen.

BAD ISCHL. "Wir lernten dabei vieles, z.B. dass man in Wörterbüchern Übersetzungen findet, die oft nicht den tatsächlich gebräuchlichen Ausdrücken entsprechen", so das Resümee der Teilnehmer von der 7B des BG/BRG Bad Ischl. Aber ihr Fremdsprachenassistent Raúl Moreno Fernández konnte uns immer wieder mit üblichen spanischen Wörtern weiterhelfen. Außerdem erfuhren die Schüler, dass einige wichtige Epochen der Geschichte Österreichs (Reformation, Gegenreformation, 1.Weltkrieg) in Spanien kaum Bedeutung hatten. Zusätzlich lernte man den Beruf des Fremdenführers ein wenig kennen.