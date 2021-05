Der Entminungsdienst rückte am Samstag, 29. Mai 2021 in Bad Ischl an. Ein Neunjähriger hatte im Aushub eines Baggers eine explosive Entdeckung gemacht.

BAD ISCHL. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Neunjähriger aus dem Bezirk Gmunden bei Grabungsarbeiten am 29. Mai 2021 in Bad Ischl den Aushub des Baggers begutachtet und dabei eine Granate aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Der Bub teilte seinen Fund den anwesenden Erwachsenen mit, die die Polizei verständigten.

Die mit 1,2 Kilogramm TNT versehene Granate, die als Panzerabwehrmunition auf einem sogenannten Panzerschreck vorgesehen war, wurde vom Entminungsdienst gesichert und vom Grundstück entfernt.