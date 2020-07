E-Bike Ausflug auf die Viehbergalm in der Steiermark

Zu einem E-Bike – Ausflug trafen sich am Dienstag, 21. Juli 2020 zwölf ehemalige Mitarbeiter des Salzbergbaues Hallstatt in Bad Mitterndorf. Bei herrlichem Wetter wurde die Viehbergalm auf 1445 m Seehöhe in Angriff genommen. Die erste Einkehrmöglichkeit für eine typische Almjause wurde bei der Ritzinger Hütte gemacht und die Erdäpfelknödel mit dem Steiererkas der Hüttenwirtin Marianne Gruber bleiben alle in guter Erinnerung. Abgefahren wurde über eine steile Felsschlucht, genannt die „Öfen“, zwischen dem Kemetgebirge und Stoderzinken nach Gröbming. Am Ödensee in Pichl-Kainisch traf man sich dann noch zu einem kleinen Plauscherl im Gasthaus Kohlröserlhütte bevor es zurück mit dem Auto nach Hallstatt und Bad Goisern ging.

Foto Franz Frühauf