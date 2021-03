Frühlingsbeginn 2021 einmal anders!

Am Samstag 20.3.2021 war ja Frühlingsbeginn. Ein Spaziergang in Gmunden den See entlang von der Schiffslände über den Rathausplatz, Esplanade entlang zum Toskanapark war nicht nur Temperatur mäßig, sondern auch der Landschaft nach eher eine schöner Winterwanderung. Für Fotografen aber ein außergewöhnliches Erlebnis, bei der man nicht oft genug abdrücken konnte. Deshalb lasse ich Sie/Dich auch nochmals mitgehen und genießen.

Peter SOMMER FOTOPRESS