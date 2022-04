Eine Gamsgeiß aus dem Wildpark Grünau sorgt für Auffrischung der weltweit einzigartigen Gämsenpopulation auf dem Salzburger Kapuzinerberg.

GRÜNAU IM ALMTAL. In der Stadt Salzburg sind rund 1.100 Hektar der Fläche bewaldet. Etwa 200 Hektar davon gehören der Stadtgemeinde, 900 Hektar sind in Privatbesitz. Diesen Stadtwald, auf dem Mönchsberg und dem Kapuzinerberg, als Erholungsraum für die Bevölkerung und Gäste zu erhalten, ist der Stadt Salzburg besonders wichtig. In diesen Stadtwäldern finden aber auch zahlreiche Wildtiere wie Rehe, Dachse, Füchse, Marder und Eichhörnchen, aber auch Vogelarten wie Uhus, Bussarde und viele weitere einen guten Lebensraum vor.

Weltweit einzigartig, weil mitten in der Stadt Salzburg beheimatet, sind die rund ein Dutzend Gämsen auf dem Kapuzinerberg.

Nachbesetzungen zur Blutauffrischung notwendig

Zur Blutauffrischung der kleinen Population sind immer wieder Nachbesetzungen mit weiblichen Gämsen notwendig. Heuer konnte der Wildpark Grünau mit einer jungen, einjährigen Gamsgeiß, zum Erhalt der Gämsenschar beitragen. Vor zwei Wochen wurde der Gämsennachwuchs, unter der Leitung von Zoo-Tierärztin Miriam Wiesner vom Zoo Salzburg, am Salzburger Kapuzinerberg in ein Auswilderungsgehege gebracht, von dem er später in die Freiheit entlassen wird. Bürgermeister Harald Preuner: „Ich freu‘ mich riesig, dass wir durch das Tier einen dringend nötigen genetischen Neuzugang verbuchen können.“ Die Gämsen auf dem Kapuzinerberg werden freilich mit ganz viel Liebe und Sorgfalt gehegt und gepflegt. Stadtjäger und -förster betreuen die Kolonie, die klarer Weise nicht bejagt wird. Zwei- bis dreimal pro Woche werden die Gämsen mit Heu und Laub versorgt. Im Winter gibt‘s zusätzlich eine Getreidemischung zur Fütterung. Gemeinsam mit dem Land Salzburg und dem Zoo Salzburg wird die Stadt Salzburg weiterhin dafür Sorge tragen, dass ein gesunder Gamswildbestand auf dem Stadtberg beheimatet ist.