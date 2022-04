Riesiges Glück im Unglück hatte am Samstag, 16. April, ein 28-jähriger Chinese. Nachdem ihn sein Navi auf einen unbefahrbaren Weg lotste, bewahrte ihn ein Stein vor einem Absturz.

BAD GOISERN. Ein 28-jähriger Chinese wollte am 16. April mit seinem Auto zu seinem Hotel in Bad Goisern fahren. Dabei wurde er von seinem Navi auf eine nicht befahrbaren Forststraße in Unterjoch gelotst. Immer schmäler und steiler wurde der eigentliche Fußweg, ehe wenig später die Fahrt in einem Steilstück nahe des Soleleitungswegs abrupt endete. Aufgrund der schlechten Beschaffenheit des Weges und der Dunkelheit konnte der 28-Jährige nicht retour fahren und wollte daher umdrehen.

Stein bewahrte Auto vor Absturz

Beim Reversiervorgang kam er mit dem Heck seines Pkw von der schmalen Forststraße ab und drohte in das dortige Waldstück abzurutschen. Das linke Vorderrad hing frei in der Luft. Der Lenker blieb im Fahrzeug und stieg fest auf das Bremspedal, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern. Die alarmierte Polizei rief die Freiwillige Feuerwehr Bad Goisern. Auf dem schmalen Wanderweg bewährte sich das wendige Unimog-Rüstfahrzeug, mit dessen Heck-Seilwinde der absturzgefährdete PKW gesichert und in weiterer Folge behutsam geborgen werden konnte. 15 Kameraden waren im Einsatz. Wie sich herausstellte, verhinderte ein Stein, welcher sich im linken Hinterrad verfing, den Absturz des Wagens. Der 28-Jährige, der unverletzt blieb, wurde von den Polizisten aus Bad Goisern ins Hotelzimmer geleitet.