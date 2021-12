Traumbedingungen in der Skiregion Dachstein West, Dachstein Krippenstein und Feuerkogel - auch ein Weihnachtsmann wurde gesichtet.

SALZKAMMERGUT. Am 24. Dezember öffnet nun auch die Freesportsarena Dachstein Krippenstein in Obertraun, nachdem der Skiregion Dachstein West bereits am 4. und der Feuerkogel am 18. Dezember in die Wintersaison gestartet sind. Die Talabfahrten am Dachstein Krippenstein und in der Skiregion Dachstein West sind bei besten Bedingungen geöffnet.

„Wir bieten unseren Gästen für die Weihnachtsferien traumhafte Bedingungen. Heuer wird nicht nur mit Maschinenschnee sondern auch mit viel Naturschnee aufgewartet. Nach der Skiregion Dachstein West, gefolgt vom Feuerkogel öffnen wir nun am 24.12. auch am Dachstein Krippenstein", so Dietmar Tröbinger, Geschäftsführer der OÖ Seilbahnholding.