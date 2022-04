Die SPORTUNION OÖ hatte zur 23. Nachwuchssportlerehrung in die Kitzmantelfabrik nach Vorchdorf geladen. 150 Talente aus 34 Vereinen folgten der Einladung und wurden für ihre Erfolge für das Jahr 2021 geehrt.

Es war in der Pandemiezeit nicht sehr einfach für den Nachwuchs der Karate Sportunion Altmünster, aber durch ihren Fleiß und Eifer konnten sie so manche tollen Erfolge erzielen.

Da es leider nicht sehr viele bzw. keine offiziellen Turniere gab, nahmen die Karateka an

11 Karate E-Tournaments teil, wo sie insgesamt 76 Medaillen gewannen. Die E-Tournaments wurden von verschiedenen Länder weltweit ausgetragen.

Es war ein tolles Erlebnis für den Nachwuchs aber auch für die Trainer, die es sich nicht nehmen ließen bei so manchen Tournaments zu starten und auch sehr erfolgreich waren.