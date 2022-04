Schon seit vielen Jahren stellt sich die OÖVP Ebensee in den Dienst der guten Sache.

Über alle Parteigrenzen hinweg wurden auch heuer wieder am Karfreitag zahlreiche Sandkisten in verschiedenen Größen und Lagen im gesamten Gemeindegebiet mit neuem Sand befüllt.

Dabei konnten sich nicht nur Kinder mit eigener Sandkiste über neuen Sand freuen, sondern auch diesmal wurden wieder große Sandkisten vom Pfarrcaritas-Kindergarten Roith und beim Kinderhort befüllt. Als Sportförderung bekamen auch die Sportplätze von UNION und ASKÖ neuen Sand.

Am Karsamstag überbrachte dann der Osterhase mit seinen Helferinnen herzliche Ostergrüße am Wochenmarkt und beim Einkaufszentrum. Nachmittags konnte eine Abordnung des Seniorenbundes die Bewohner und das Personal im Bezirksseniorenheim mit einem kleinen Ostergruß überraschen.

Herzlichen Dank an die Fa. Asamer für die Sandspende und an alle Helfer/innen für ihren tatkräftigen und motorisierten Einsatz.

Das Team der Sandkistenaktion von links: Martin Promberger, Wolfgang Gaigg, Verena Steglegger, Ingrid Sturm, Bernhard Engl, Fellinger Jürgen, Thomas Lahnsteiner,

Ferdinand Loidl,

nicht am Foto: Anton Giorgini, Maria Gaigg