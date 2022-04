Das Duo vom Union Reit- und Fahrverein Traunsee konnte in Stadl-Paura sein Können unter Beweis stellen.

STADL-PAURA. Aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen in der vergangenen Turniersaison wurde Stefanie Auinger (Union Reit- und Fahrverein Traunsee) mit ihrem Österreichischen Warmblutwallach Dio D’Oro in den Perspektivenkader des OÖ Dressurlandeskader berufen.

Am Osterwochenende startete das Duo beim CDN-A* in Stadl-Paura erfolgreich in die neue Saison. In den stark besetzten Dressurbewerben der Klasse M wurden die beiden vom internationalen Richterkollegium mit über 66 Prozent bewertet und konnten sich in der FEI Junioren Mannschaftsprüfung am Samstag eine Platzierung als bestes Pferd aus Österreichischer Zucht sichern.